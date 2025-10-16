Moose Knuckles vestigt zich tijdelijk in Amsterdam: pop-upstore met Adyen

Het Canadese luxe jassenmerk Moose Knuckles vestigt zich tijdelijk in Nederland met een exclusieve pop-up in Adyen’s Store aan het Rokin in Amsterdam. In de winkel is de herfst/winter 2025 collectie van het outdoormerk verkrijgbaar. “Bezoekers kunnen rekenen op een persoonlijke, luxe winkelervaring met onder andere bezorging op de volgende dag en levering aan hotels voor extra gemak,” zo wordt gemeld in een persbericht.

“Het lanceren van onze eerste exclusieve retailervaring in het hart van Amsterdam is een bijzondere mijlpaal die onze officiële terugkeer naar deze belangrijke stad markeert,” zegt Ellen Kinney, CEO van Moose Knuckles. Het merk zette in 2020 voor het eerst voet aan wal in Nederland met een tijdelijke winkel in de P.C. Hooftstraat.

De winkel gaat op 17 oktober open voor publiek en blijft tot april.

Moose Knuckles is in Nederland trouwens ook te koop via retailers zoals Tip de Bruin, Eddy’s en Winkelstraat.nl