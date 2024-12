Mos Mosh opent eerste Nederlandse winkel in 9 Straatjes

Het Deense merk Mos Mosh opent in het nieuwe jaar haar eerste winkel in Nederland. Als locatie kiest het merk de Amsterdamse 9 Straatjes, zo deelt Vastgoedmarkt. De winkel bevindt zich in de Berenstraat.

Mos Mosh strijkt neer in een pand met drie verdiepingen. Het merk heeft in totaal 110 vierkante meter oppervlakte tot haar beschikking. Wanneer de winkel precies opent, is nog niet bekend.

Mos Mosh is opgericht in 2010 door Kim Hyldahl. Het merk focust zich voornamelijk op denim en put inspiratie uit de Amerikaanse denim pasvormen, Italiaanse finesse en aandacht voor detail. Mos Mosh heeft aandacht voor hoge kwaliteit en vakmanschap, maar probeert haar producten betaalbaar te houden.