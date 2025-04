MOS MOSH viert de opening van eerste flagshipstore in Nederland aan de Berenstraat

In het bruisende hart van de Amsterdamse Negen Straatjes vierde het Deense modemerk Mos Mosh een belangrijke mijlpaal, met de opening van haar allereerste eigen merk winkel in Nederland. Gelegen in de historische Berenstraat, weerspiegelt de nieuwe winkel de ethos en het DNA van het merk dat draait om authenticiteit, tijdloosheid en nauwgezet vakmanschap.

Gasten die de opening bijwoonden, werden verwelkomd in een gezellige, lichte en open boetiek ruimte met de kenmerkende retail elementen van Mos Mosh, zoals de zichtbare bakstenen muren van de oorspronkelijke structuur van het gebouw - een detail dat terugkomt in hun winkels wereldwijd. De sfeer was feestelijk, met macarons en bubbels, evenals een koffiebar buiten dat voorbijgangers aantrok. Influencer-activaties gedurende de dag presenteerden belangrijke stukken uit de collectie, met name co-ord sets met 3D-bloemendetails en het kenmerkende Denim Deluxe-programma. Mos Mosh nodigde zowel macro- als micro-influencers uit, zoals Roos Anne van Dorsten (@moderosaofficial), Chrissie Geenen (@chrissiegeenen) en Alexandra Fedorova (@fedrafedra).

Credits: Mos Mosh

Van verkoop tot strategie: het perspectief van de CEO van Mos Mosh

Tijdens de opening had FashionUnited de kans om te spreken met David Skjødt, CEO en mede-eigenaar van Mos Mosh. Skjødt sprak zijn trots en enthousiasme uit over de toetreding tot het Nederlandse retaillandschap. "We zijn ongelooflijk trots om onze winkel in Amsterdam te openen. Deze prachtige locatie en het iconische gebouw zijn een perfecte fysieke representatie van het DNA van Mos Mosh," merkte Skjødt op. Terugkijkend op zijn reis beschreef Skjødt zijn twaalfjarige dienstverband bij Mos Mosh, beginnend als sales director en ongeveer vier jaar geleden doorgegroeid tot CEO, toen oprichter Kim Hyldahl ervoor koos zich te richten op creatief leiderschap.

David Skjødt bij de opening van Mos Mosh winkel, Berenstraat Credits: Mos Mosh

Credits: Mos Mosh

De Mos Mosh-formule: tijdloze kwaliteit en vertrouwde partnerschappen

De winkelindeling en eerste indrukken weerspiegelen het DNA van Mos Mosh: "Denim is onze kern," zegt Skjødt, "Maar we richten ons steeds meer op outfitting - het aanbieden van de complete look." Meer dan een strategie is retailuitbreiding een natuurlijke evolutie voor een merk dat sterke roots heeft, met winkels in grote steden zoals Hamburg en Kopenhagen, en meer dan 2.500 wholesale partners over de hele wereld.

Skjødt benadrukte ook de toewijding van Mos Mosh aan tijdloze kwaliteit in plaats van vluchtige trends. "We jagen niet op fast fashion. We bouwen langetermijnrelaties op met onze leveranciers - sommige al meer dan tien jaar. Die stabiliteit stelt ons in staat om onze collecties te verfijnen en ons te concentreren op kwaliteit in alle categorieën," zegt Skjødt. "Onze collecties gaan niet over het drastisch heruitvinden van elk seizoen, maar eerder over geleidelijke evoluties."

Hij benadrukte de relaties van het merk met leveranciers, waarvan er veel in Europa gevestigd zijn - voornamelijk Portugal, Bulgarije en Turkije. "Onze langetermijnpartnerschappen zijn symbiotisch, gebaseerd op wederzijds begrip en betrouwbaarheid." De kwaliteit van Mos Mosh-items, evenals het niet volgen van vluchtige trends, draagt bij aan de duurzaamheid en tijdloosheid van de stukken: kleding die dragers vele seizoenen bijblijft, in plaats van onderdeel te worden van de snelle modecyclus.

Credits: Mos Mosh

Verbinding maken met de consument

Een belangrijk onderdeel van fysieke retail is direct communiceren met klanten, benadrukt Skjødt: "Fysieke retail zal altijd essentieel blijven, het biedt onvervangbare directe interacties met klanten. Boetiekervaringen en evenementen op maat versterken de klantenbinding en merkloyaliteit." Door middel van eventactiveringen hoopt Mos Mosh ook een jongere doelgroep aan te trekken, ondersteund door een nieuwe hoofdontwerper en innovatieve collecties.

De Amsterdamse winkel van Mos Mosh symboliseert niet alleen een zelfverzekerde retailonderneming, maar ook een diepere investering in brand storytelling, community building en duurzame klantrelaties. Zoals Skjødt concludeerde: "We zijn een gepassioneerd bedrijf dat zijn best doet om mooie kleding te maken, en dat doen we met ons hart."