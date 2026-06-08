Mr Marvis breidt Europese aanwezigheid verder uit met flagshipstore in Parijs

Het Nederlandse herenmodemerk Mr Marvis heeft een belangrijke nieuwe stap gezet in zijn internationale groei met de opening van een flagshipstore in Parijs. De winkel is gevestigd aan de boulevard Saint-Germain en beslaat twee verdiepingen, zoals te zien is in een LinkedIn-post en video.

In het bericht wordt gedeeld dat deze zomer een nieuwe winkelopening in Berlijn volgt en later dit jaar ook in Wenen. In Nederland en België zijn recent nieuwe winkels geopend in Zwolle en Brugge en binnenkort volgt Den Bosch.