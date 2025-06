Mr Marvis opent eerste shop-in-shop in Waalwijk

Het Nederlandse kledingmerk Mr Marvis zet een nieuwe stap in zijn fysieke uitbreiding met de opening van een shop-in-shop bij Van Dijk in Waalwijk. Daarmee kiest het merk bewust voor een samenwerking met een gevestigde multibrand-retailer in een regio waar het een grote achterban heeft. Dat meldt Mr Marvis vandaag in een persbericht.

Waalwijk, bekend om zijn lange geschiedenis in de leer- en schoenenindustrie, is een logische keuze voor Mr Marvis. Van Dijk is al meer dan zeventig jaar een vaste waarde in de stad. De winkel vertegenwoordigt ruim 120 mode- en lifestylemerken. Steven Vrendenbarg, mede-oprichter van Mr Marvis, benadrukt: "Van Dijk is een toonaangevende retailer in het premiumsegment. Onze shop-in-shop past goed binnen hun assortiment en de eerste reacties zijn positief."

Van Dijk-eigenaar Hans van Dijk zegt over de samenwerking: "We zoeken bewust naar merken met karakter. Mr Marvis biedt een frisse kijk op mode met een consistente pasvorm, precies wat onze klanten verwachten."

In de Van Dijk-winkel van ruim 3.000 vierkante meter in Waalwijk is een selectie van de Mr Marvis-collectie verkrijgbaar. Deze eerste shop-in-shop moet volgens het merk een aanjager zijn voor verdere groei via samenwerkingen met gelijkgestemde retailers.