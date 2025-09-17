Mud Jeans behaalt Testex Circularity duurzaamheidslabel

Mud Jeans heeft als eerste denimmerk ter wereld het nieuwe Testex Circularity Label in ontvangst genomen. Dat meldt het Nederlandse merk via LinkedIn. De certificering werd begin 2025 gelanceerd door het Zwitserse testinstituut Testex uit 1846, dat ook verantwoordelijk is voor de tests en certificering van het Oeko-Tex-duurzaamheidslabel.

Het Testex Circularity label staat garant voor drie circulariteitsprestaties van kledingmerken: ze zijn getest op lange levensduur, ontworpen voor makkelijke reparaties en voorbereid op recycling.

Mud Jeans produceert zijn spijkerbroeken, -overhemden en -jassen van biologisch katoen en een groeiend aandeel gerecycled materiaal. Op LinkedIn meldt MUD dat die producten met succes op slijtage en verzorging zijn getest. Het merk nam deel aan initiatieven zoals de Denim Deal en stelt ambitieuze interne duurzaamheidsdoelen, zoals het opschalen van post-consumer gerecycled katoen in de collectie. Inmiddels zijn er jeans verkrijgbaar met een aandeel van 40 procent gerecycled materiaal (PCR). Via een samenwerking met herstelplatform Mended kunnen klanten online een reparatie aanvragen en plannen bij een lokale kleermaker. Mud Jeans vergoedt dan de helft van de reparatiekosten.