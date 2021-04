Mud Jeans en Ikea bundelen krachten en lanceren duurzame bankhoes

Mud Jeans, een Nederlands jeansmerk, en Ikea introduceren samen een hoes van gerecyclede spijkerbroeken voor de bekende Klippan-bank, zo luidt het persbericht van Ikea. De hoezen bestaan uit een combinatie van gerecyclede jeans en duurzaam katoen.

De meubelgigant wil, naar eigen zeggen, duurzaam consumeren makkelijker en betaalbaarder maken. Dit doet Ikea ondere andere door samenwerkingen aan te gaan, zoals Mud Jeans.

De Klippan-bank is al ruim 40 jaar verkrijgbaar bij Ikea en kon, volgens het bedrijf, wel een upgrade gebruiken. De stiksels en klassieke broekzakken op de hoes, geeft de bank een stoere, industriële uitstraling, zo staat in het persbericht.

Per hoes worden twee spijkerbroeken hergebruikt, zo is te lezen in het persbericht. De gerecyclede vezels van de spijkerbroeken worden gemengd met duurzaam katoen die tot garen worden gesponnen. Op die manier bespaart iedere hoes zo’n 27.000 liter water en daalt CO2-voetafdruk met 67 procent in vergelijking met de standaarden binnen de industrie, zo is te lezen.

Ikea wil een positieve impact creëren door samen te werken met Mud Jeans. Het jeansmerk is een pionier in de mode-industrie die streeft naar duurzaamheid door jeans te produceren van gerecycled denim. Naast de Klippan-hoes werken Ikea en Mud Jeans ook samen aan andere producten van gerecycled denim, staat in het persbericht.

De denimhoezen worden in negen landen verkocht en is vanaf mei 2021 in alle Nederlandse Ikea winkels verkrijgbaar. De hoezen zijn tevens terug te vinden op de webshop. De prijs van de hoes bedraagt 99 euro. Consumenten krijgen 10 procent korting wanneer zij twee oude spijkerbroeken bij Ikea inleveren.

Beeld: Ikea