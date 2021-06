Mud Jeans test Lease a Jeans-concept bij partnerwinkels

Het duurzame Nederlandse denimlabel Mud Jeans wil zijn kledingstukken nu ook via de detailhandel gaan verhuren. De klantenkring die liever huurt dan koopt neemt namelijk snel toe. “Dit is een post-corona concept voor winkeliers,” aldus mede-eigenaar van Mud Jeans Dion Vijgeboom tegen FashionUnited.

De komende twee weken zal een test bij Nederlandse detailhandelaars van start gaan. Modezaken Eerlijk Waar en Studio Jux uit Amsterdam doen mee, evenals Sus & So uit Hilversum. Ook zal Mud Jeans het Lease a Jeans-concept introduceren in de eigen winkel in Laren. Tot nu toe verhuurde Mud Jeans spijkerbroeken alleen via zijn eigen online winkel. Vanaf 9,95 euro per maand kan een spijkerbroek voor minstens een jaar worden gehuurd. Daarna beslissen klanten of ze het artikel willen houden of terugsturen. Een geretourneerde broek wordt gerecycled en het materiaal wordt verwerkt in een nieuw product.

“Vroeger moest je echt een early adopter zijn om een spijkerbroek te huren. Vandaag heb je de keuze tussen kopen en leasen, en het is bijna hetzelfde. Dat heeft veel bijgedragen aan ons succes van vandaag,” aldus Vijgenboom. Lease a Jeans werd in 2013 geïntroduceerd en wordt steeds populairder. Dit jaar zijn er al 3.500 huurcontracten getekend en vorig jaar waren er in totaal 4.500 overeenkomsten. Daarmee is het label naar eigen zeggen een van de weinige modebedrijven die tot nu toe commercieel succes hebben geboekt met hun huurconcept.

Beeld: Dion Vijgeboom, mede-eigenaar Mud Jeans

Lease a Jeans van Mud Jeans wordt getest bij partnerwinkels

Het voordeel van het beschikbaar maken van het verhuurconcept aan winkeliers is dat zij niet langer een groot assortiment in de winkel hoeven op te slaan. In het geval van de best verkochte jeans van Mud Jeans, Skinny Hazen, hoeven winkeliers dan nog maar 26 paar jeans in de winkel op te slaan in plaats van 140 modellen als ze klanten elke maat en wassing willen laten zien, zo vertelt Vijgenboom. Bovendien kan de kleding eerst in de winkel gepast worden voordat ze wordt gehuurd, wat uiteraard met het online verhuren van kleding niet kan.

“Jarenlang hebben we veel retailers gehad die vroegen of ze onderdeel konden uitmaken van een systeem waarbij mensen in hun winkel een spijkerbroek komen huren.” In het verleden was het technisch gezien moeilijk om de dienst via modewinkels aan te bieden, maar die problemen zijn nu opgelost. Klanten vullen het formulier van de huurovereenkomst in via een iPad in de winkel en Mud Jeans zorgt voor de rest. “Wij sturen de jeans vanuit ons magazijn naar de consument en de winkel krijg tzijn commissie. Het is eigenlijk een vrij innovatieve benadering van de detailhandel en vereist minder risico’s van de detailhandelaar,” aldus Vijgenboom. De commissie voor het verhuren van een spijkerbroek is iets lager dan de commissie die via wholesale te verkrijgen is, maar de retailer heeft ook minder merchandise risico. Vijgenboom voegt toe dat dit retailers kan helpen in tijden van covid-19.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.DE. Vertaald en bewerkt door Caitlyn Terra.