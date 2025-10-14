Mud Jeans viert 12,5-jarig jubileum met doorbraak in gerecyclede denim

Ter viering van zijn 12,5 jarige jubileum brengt Mud een jeans op de markt die voor 55 procent bestaat uit Post-Consumer Recycled (PCR) katoen, afkomstig uit ingezamelde oude spijkerbroeken. In een persbericht spreekt Mud van een doorbraak, aangezien het gebruikelijke aandeel gerecycled materiaal in de sector doorgaans tussen de 20 en 40 procent ligt.

De innovatie wordt getest op Mud Jeans’ bestsellers, de barrel-fit-modellen The Brooke (dames) en The Ben (heren), uitgevoerd in een dry indigo wash. Elk paar is afgewerkt met koperen knopen en klinknagels - een ontwerp waar MUD om bekendstaat.

Het grootschalig recyclen van katoen is al jaren een grote uitdaging binnen de denimindustrie. Katoenvezels verzwakken elke keer dat ze worden gerecycled. Daarom houden denimmerken een limiet aan voor gerecycled materiaal en mengen ze nieuw katoen bij om de kwaliteit te waarborgen. Dat probleem is nog groter bij post-consumer katoen - textiel dat al gedragen is - dan bij industrieel afval, zoals snijresten uit fabrieken.

Mud Jeans kon de nieuwe denim produceren dankzij een eigen terugnameprogramma, waarbij klanten hun oude jeans inleveren voor hergebruik. In het persbericht wijst het bedrijf ook op geavanceerde processen om de vezels in kwaliteit te herstellen, plus een hoogwaardige spintechnologie.

De lancering past binnen Mud Jeans’ ambitie, de “Road to 100”, om een hoogwaardige, circulaire jeans te ontwikkelen van honderd procent PCR-materiaal. Zo wil het merk de vraag naar nieuw katoen helpen afbouwen.

55% PCR katoen van MUD Jeans Credits: MUD Jeans

