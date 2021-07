Multiscope: Nederlandse consumenten verkopen kleding en schoenen massaal via online marktplaats

Meer dan de helft van de Nederlandse consumenten verkoopt producten en diensten online, dat blijkt uit de eerste editie van de Market Monitor, een onderzoek van Multiscope en Hogeschool van Amsterdam. Het gaat vooral om de productcategorieën huis en tuin, kleding en schoenen, en elektronica.

Zo’n 21 procent van de online verkopers heeft in de afgelopen twaalf maanden één of meer artikelen verkocht in de categorie huis en tuin, zo is te lezen. De categorie kleding en schoenen komt op de tweede plaats. Daar verkocht 22 procent van de online verkopers minimaal één product. Het verkopen van kleding en schoenen is onder vrouwen populairder dan onder mannen. Zo’n 28 procent vrouwen meldt online kleding en schoenen te verkopen tegenover 14 procent mannen. De gemiddelde verkoopprijs van kleding en schoenen ligt op 31 euro.

Volgens het onderzoek maken online verkopers de keuze voor een marktplaats op basis van gebruiksgemak (42 procent). Daarnaast speelt de populariteit van het platform een belangrijke rol (35 procent) en zo’n 22 procent van de verkopers kiest de marktplaats op basis van lage advertentiekosten. Het onderzoek is gehouden onder 6.936 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Daarnaast moest de respondenten in de afgelopen drie maanden goederen of diensten via het internet hebben verkocht.