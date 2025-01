Mus Conceptstore en Bever Amersfoort winnen titel ‘Leukste Winkels van Nederland’ in mode en sport

De ‘Leukste Winkels van Nederland’ zijn bekend. Brancheorganisatie INretail reikte op woensdagavond 29 januari de titel uit aan twaalf winkels in diverse categorieën. Mus Conceptstore sleepte de titel binnen in de categorie ‘Mode en Accessoires’ en Bever in Amersfoort noemt zich voor een jaar de leukste winkel van Nederland in de categorie ‘Sport en Outdoor’.

Mus Conceptstore bevindt zich in Utrecht en wordt door consumenten en de jury geprezen om haar combinatie van mode, interieur en lifestyle, en de dynamische evenementen met een sociaal en cultureel karakter. “Mus Conceptstore is een trendy hotspot met een eigenzinnige collectie. Er worden workshops en thema-avonden georganiseerd, wat de winkel dynamisch maakt en community building stimuleert”, zo luidt het eindoordeel.

De vestiging van Bever in Amersfoort valt bij het winkelend publiek en de jury in de smaak dankzij het duurzame aanbod, de deskundige service en de mogelijkheid om producten te testen. Zo kunnen klanten producten uitproberen in een gesimuleerde omgeving, wat volgens consumenten en de jury de winkelbeleving versterkt. Daarnaast scoren de overzichtelijke uitstraling, georganiseerde buitenactiviteiten en clinics goede punten.

Mus Conceptstore en Bever Amersfoort mogen zich, naast tien andere winkels, een jaar lang de ‘leukste winkel van Nederland’ noemen en krijgen een speciale uiting op de winkelpui.

Deze wedstrijd is een initiatief van brancheorganisatie INretail, die winkelondernemers in het zonnetje wil zetten. Winkels hebben namelijk een grote impact op de economie van het land en voegen beleving toe aan winkelgebieden. In de strijd om de begeerde titel wordt de nadruk gelegd op klantgerichtheid en unieke services.