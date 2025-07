My Airport: My Jewellery opent winkel op luchthaven Düsseldorf

Vloeiende vormen en warme houten elementen verwelkomen reizigers in de terminal. De aantrekkingskracht van heldere kleuren zorgt ervoor dat het eerste vakantiegeld al vóór de douane wordt uitgegeven in de nieuwe My Jewellery-winkel op Düsseldorf Airport. Wat een miljoen internationale volgers op sociale media al langer waarderen, is nu ook fysiek te vinden op de luchthaven.

Een van Europa’s snelst groeiende mode- en accessoiremerken heeft zojuist een winkel geopend in het publieke gedeelte van Düsseldorf Airport. De My Jewellery-boetiek biedt een selectie waterbestendige sieraden, lifestyle-geschenken en mode-accessoires voor onderweg. De focus ligt op betaalbare luxe en impulsaankopen. Het aanbod omvat ringen, kettingen, armbanden, accessoires zoals tassen en petten, en kleding.

Credits: My Jewellery

“We zijn blij dat we het profiel van onze luchthaven als lifestyle- en shoppingbestemming verder kunnen versterken”, aldus Anja Dauser, commercieel directeur van Düsseldorf Airport. “Met My Jewellery bieden we onze jonge, digitaal verbonden passagiers en bezoekers een merkbeleving die perfect aansluit bij hun interesses en verwachtingen. Deze trendbewuste doelgroep wint aan belang in de travel retail. Samen creëren we een winkelervaring die de kwaliteit van het verblijf verhoogt en onze commerciële portfolio toekomstbestendig maakt.”

Credits: My Jewellery

“We zijn trots en dankbaar dat Düsseldorf Airport My Jewellery heeft gekozen als strategische partner om samen een nieuw tijdperk in luchthavenshoppen te starten. De opening van deze winkel past perfect bij onze groeiplannen in Duitsland en de internationale travel retail.” Thom Timmer, Head of Business Development bij My Jewellery.

