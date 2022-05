My Jewellery groeit door in België: winkels in Leuven en Brugge openen in mei

Beeld: My Jewellery

Op donderdag 5 mei opent My Jewellery een nieuwe winkel in Leuven. Later deze maand volgt een boetiek in Brugge, zo meldt de mode- en sieradenketen in een persbericht.

De winkels in Leuven en Brugge zijn respectievelijk de vierde en vijfde winkel voor My Jewellery in België. Er zijn al boetieks van de keten in Antwerpen, Mechelen en Gent. In Nederland, waar het bedrijf vandaan komt, zijn nu twintig My Jewellery-winkels.

De winkel in Leuven komt in de PJ van Benedenstraat en is bijna driehonderd vierkante meter groot. In het interieur komen ‘alle bekende details’ van bestaande boetieks terug, aldus Sharon Hilgers, eigenaar van My Jewellery. Ze noemt de ‘velvet gordijnen, gouden kledingrekken en marmeren blokken met sieraden’. De boetiek in Brugge opent op de Eiermarkt.