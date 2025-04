My Jewellery opent 40ste boutique: de rol van fysieke retail in een omnichannelstrategie

De Nederlandse sieraden- en lifestyleketen My Jewellery viert een belangrijke mijlpaal: de opening van haar 40ste boutique. De nieuwe winkel opent in het Belgische Hasselt en markeert niet alleen de fysieke groei van het merk, maar onderstreept ook de bredere omnichannelstrategie waarmee My Jewellery haar marktpositie verder verstevigt.

“Onze expansiestrategie richt zich op aanwezigheid in de leukste en meest inspirerende winkelstraten,” aldus Thom Timmer, Head of Business Development bij My Jewellery. De keuze voor Hasselt past perfect in dat plaatje: een populaire shoppingbestemming waar consumenten niet alleen komen winkelen, maar ook de sfeer en gastvrijheid waarderen.

Fysiek retailkanaal als merkversterker

Binnen de omnichannel aanpak van My Jewellery blijven fysieke winkels een fundamentele rol spelen. De boutiques fungeren als verlengstuk van het merk en versterken de klantloyaliteit en engagement. “We zien dat onze fysieke aanwezigheid een positief effect heeft op onze online verkopen én op die van onze wholesale partners,” stelt Timmer vast. Door de synergie tussen kanalen kunnen consumenten op verschillende touchpoints kennismaken met het merk – van een eerste ontdekking in de boutique tot online herhaalaankopen of aankopen bij retailpartners zoals de Bijenkorf.

My Jewellery Brandstore Hasselt Credits: My Jewellery

Locatiestrategie gericht op beleving en community

De locaties worden zorgvuldig gekozen, met focus op winkelstraten die resoneren met de leefwereld van de doelgroep. Geen high streets met massale traffic, maar karaktervolle straten met een hoge belevingswaarde. “We zoeken naar plekken waar onze community zich thuis voelt en waar we écht waarde kunnen toevoegen.”

Voor 2025 staan verdere internationale uitbreidingen op de planning, met specifieke aandacht voor Duitsland en Frankrijk. De groei daar vormt een stevige basis voor verdere expansie binnen Europa. Naast eigen retail, zet My Jewellery ook in op strategische samenwerkingen met premium wholesale partners en warenhuizen – recent nog met Magasin du Nord (Denemarken) en L&T (Duitsland).

Credits: My Jewellery

Relevantie in het retaillandschap

De eigen boutiques dragen bij aan de zichtbaarheid en positionering van My Jewellery als sterk lifestylemerk binnen het Europese retaillandschap. “Doordat we zelf ook actief zijn in retail, begrijpen we de uitdagingen van onze partners en spreken we dezelfde taal. We ondersteunen waar nodig hands-on met onder andere Visual Merchandising, en automatische aanvulling van het assortiment (VMI).”

De sleutel tot succes? Een consistente merkbeleving en communitygedreven retailbenadering – zowel fysiek als digitaal. “De uitdaging zit in het behouden van de juiste balans tussen eigen retail, online groei en samenwerking met partners. Maar zolang we samen de community en winkelbeleving centraal blijven stellen, zien we hierin vooral hele mooie groeikansen voor ons en onze partners.”