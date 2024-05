My Jewellery opent eerste atelier in Den Bosch

Wie door de Bossche Snellestraat wandelt, ziet dat My Jewellery binnenkort een nieuw concept introduceert: het My Jewellery Atelier. Schuin tegenover de winkel op het Minderbroedersplein opent het atelier op 1 juni haar deuren, zo maakt My Jewellery bekend in een persbericht.

Het My Jewellery Atelier dient als creatieve hotspot waar klanten langs kunnen komen om te verbinden, ontspannen en creatief bezig kunnen zijn, deelt Sharon Hilgers, de oprichter van het merk, in het persbericht.

Consumenten kunnen in de boutique op het Minderbroedersplein items kopen en deze in het Atelier (aan de Snellestraat) laten personaliseren. Bovendien biedt de Atelier ook sieraden reparaties aan. Naast reparaties en personalisaties is de My Jewellery Atelier voorzien van een koffiecorner, engraving en embroidery station én zullen er workshops worden gegeven.