My Jewellery opent eerste Franstalige boetiek in Brussel

Sharon Hilgers heeft een voorliefde voor de Franse taal. Haar ultieme My Jewellery-droom is dan ook een winkel in Parijs. Hoewel hier al plannen voor op tafel liggen, maakt Hilgers eerst een tussenstop in de gemeente Brussel, waar ze haar eerste Franstalige boetiek opent in Sint-Gillis, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De opening van een winkel in een Franstalige stad (Sint-Gillis) ziet Hilgers als een volgende stap om de Franse markt te verkennen. My Jewellery lanceerde in 2022 al een Franse website om traffic uit Frankrijk op de website te krijgen. Sindsdien “heeft My Jewellery een dynamische groei doorgemaakt op de Franse markt”, aldus het modemerk in het persbericht.

Met de opening van de Franstalige winkel hoopt het modemerk de groei op de Franse markt voort te zetten en haar aanwezigheid te versterken.