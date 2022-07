My Jewellery opent eerste winkel in Duitsland

My Jewellery gaat ook de Duitse grens over, zo blijkt uit een post op LinkedIn van oprichter Sharon Hilgers. In september opent het mode en sieradenmerk een winkel in Keulen.

My Jewellery heeft al 20 winkels in Nederland en inmiddels vijf winkels in België. Vorig jaar maakte het merk de fysieke stap naar België én ging het online al naar Duitsland. Toen er online uitgerold werd naar Duitsland gaf Hilgers in het persbericht al aan dat My Jewellery het oog had op fysieke winkels.

Het bedrijf begon ooit als sieradenmerk ‘s-Hertogenbosch, vandaar ook de naam, maar heeft inmiddels ook een eigen kledinglijn. My Jewellery verkoopt niet alleen via eigen kanalen, het merk werkt ook samen met 300 partner stores in voornamelijk de Benelux.