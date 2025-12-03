My Jewellery opent even tweede boutique op Schiphol Airport

My Jewellery heeft haar aanwezigheid in de travel retail uitgebreid met de opening van een prachtige, tweede winkel op Schiphol. De nieuwe boutique, gelegen op Schiphol Plaza (landside), beschikt over ruim 140 m² winkelruimte en biedt een volledige mix van sieraden, accessoires en kleding. De ligging maakt de winkel toegankelijk voor een brede doelgroep: reizigers, bezoekers, Schiphol-medewerkers én treinreizigers die via Schiphol Plaza reizen.

De opening was een groot succes en markeert een volgende belangrijke stap in de internationale expansie van het succesvolle Nederlandse jewellery first, fashion merk. Met deze nieuwe locatie zet My Jewellery wederom sterk in op gifting: van sieraden en accessoires tot complete outfits, ideaal voor reizigers die nog een last-minute cadeau zoeken of zichzelf willen verwennen tijdens hun reis. Ook wordt hier de ‘travel exclusive’ collectie verkocht, niet verkrijgbaar in de normale boutiques.

Met deze uitbreiding wil My Jewellery het winkelmoment vóór vertrek aantrekkelijker maken en reizigers stimuleren om iets meer tijd op Schiphol te nemen om het aanbod te ontdekken. De nieuwe locatie op Schiphol Plaza sluit perfect aan bij de ambitie van het merk om zichtbaarheid op internationale reislocaties te vergroten en een bredere doelgroep te inspireren.

