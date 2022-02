My Jewellery opent tweede en derde Belgische winkel in Mechelen en Gent

Zaterdag 19 februari opent My Jewellery de deuren van de tweede winkel in België. De nieuwe winkel is te vinden aan Bruul in Mechelen. Dat kondigt het Nederlandse sieraden- en modemerk aan in een persbericht. Daarin is tevens te lezen dat een derde filiaal in België volgt. 'Aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 opent er ook een boetiek in Gent,' zo is te lezen.

Sharon Hilgers, oprichter en eigenaar van My Jewellery meldt in het bericht dat de in 2021 geopende winkel in Antwerpen 'een groot succes' is. "We zien veel potentie in de Belgische markt," aldus de eigenaar.

My Jewellery, opgericht in 2011, begon als online shop met trendy sieraden. Daar werd later ook mode aan toegevoegd. In 2015 opende het bedrijf de eerste eigen winkel. In Nederland telt het bedrijf achttien eigen winkels, zo is op Linkedin te lezen. Indebuurt Delft meldt dat er 19 maart ook een filiaal in de stad open gaat. My Jewellery is tevens verkrijgbaar bij 'driehonderd partnerstores'. Het bedrijf is gevestigd in Den Bosch. Bij het modemerk werken driehonderd medewerkers.