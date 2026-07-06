Mytheresa lanceert mobiele boetiekervaring op maat

Luxe multibrand retailer Mytheresa brengt zijn curatie en klantenservice rechtstreeks naar consumenten in de Hamptons. Dit gebeurt met een op maat gemaakte mobiele retailervaring voor de zomer. Hiermee geeft het bedrijf een nieuwe invulling aan de traditionele winkelpui door een meer persoonlijke, op ervaring gerichte benadering van luxe retail.

De ‘Mytheresa Out East’ op maat gemaakte Airstream mobiele boetiek reist tot 6 augustus door de Hamptons in New York. De boetiek maakt stops “op enkele van de meest gewilde stranden, hotels, wijnhuizen, restaurants en culturele bestemmingen in de regio”.

‘Mytheresa Out East’ op maat gemaakte Airstream mobiele boetiek Credits: Mytheresa

De retailactivatie is ontworpen om “klanten een nieuwe manier te bieden om gedurende het seizoen met het merk Mytheresa in contact te komen,” legt de retailer uit. Op dinsdag en woensdag zijn er privé-winkelafspraken voor topklanten. Op donderdag is de boetiek open voor het publiek via inloop en registratie ter plaatse.

In de Airstream is een gecureerde selectie van zomerse mode en accessoires te vinden, waaronder van Alaïa, Missoni, Pucci en Valentino. De collectie wordt gepresenteerd in een ruimte die is ingericht in samenwerking met Lulu en Georgia.

‘Mytheresa Out East’ op maat gemaakte Airstream mobiele boetiek Credits: Mytheresa

Tijdens privé-afspraken zijn er ook versnaperingen van Saratoga Spring Water. Elke klant ontvangt een op maat gemaakt bloemstuk in een Ginori 1735-vaas als onderdeel van een exclusieve cadeau-ervaring.

Carly Rosenberg, president van Noord-Amerika, zegt in een verklaring: “Bij Mytheresa onderzoeken we voortdurend nieuwe manieren om met onze klanten in contact te komen door middel van uitzonderlijke service en betekenisvolle ervaringen.

“Mytheresa Out East brengt onze wereld rechtstreeks naar de Hamptons, waardoor we een zeer gepersonaliseerde winkelervaring kunnen bieden op geselecteerde iconische bestemmingen in de Hamptons.”

De mobiele boetiek verschijnt op geselecteerde locaties in de Hamptons, waaronder The Hedges Inn, Topping Rose House, Wölffer Estate Vineyard en Montauk Yacht Club.

‘Mytheresa Out East’ op maat gemaakte Airstream mobiele boetiek Credits: Mytheresa

‘Mytheresa Out East’ op maat gemaakte Airstream mobiele boetiek Credits: Mytheresa