Na chaos-weekend bij Brantano, maandag ‘maar veertig winkels open’

Afgelopen weekend vormden zich lange rijen voor Brantano-winkels waar de totale leegverkoop was begonnen. Bij diverse media zijn de beelden te zien. De drukte kon rekenen op veel kritiek en uit een lijst van het veilinghuis dat de uitverkoop regelt, blijkt dat op maandag nog maar veertig Brantano-winkels open gaan.

De diverse winkels van Brantano die totale winkeluitverkoop aanbieden, bieden alle producten met 75 procent korting aan. Het is dan ook niet gek dat in het weekend mensen massaal op de winkels afkwamen.

Terwijl de uitverkoop gaande is bij Brantano is er nog steeds geen nieuws over een overnamepartij voor het merk. Alle vingers wijzen naar het Duitse Deichmann, de eigenaar van onder andere VanHaren, maar vanuit deze partij blijft het voorlopig nog stil. De Tijd meldt dat de curator op maandag meer bekend zal maken over de overname van Brantano.