‘Naam Houtbrox verdwijnt nu echt uit winkelstraat’

De naam Houtbrox verdwijnt definitief uit de winkelstraat, zo meldt algemeen directeur Paul Berden tegen het Brabants Dagblad. De laatste twee winkels met de naam zullen overgaan naar Berden.

Familiebedrijf Berden nam na het faillissement van Houtbrox-moederbedrijf Brova Group in 2016 de winkels al over. De meeste werden destijds al omgedoopt tot Berden, maar in Uden en Veghel bleven ze de naam Houtbrox houden. Hier werd wel ‘by Berden’ aan toegevoegd.

“Ja, het gaat toch gebeuren. We hebben hier in vijf jaar gefaseerd naar toe gewerkt en zetten nu de laatste stap,” aldus Berden tegen het BD. “Natuurlijk ligt dat gevoelig. De naam Houtbrox is toch een begrip, zeker in Uden en Veghel. Maar voor ons is het een logische stap. Het is straks één naam, één merk, één website, het maakt veel dingen een stuk makkelijker.” De naamsverandering wordt deze week al doorgevoerd in Uden en volgend jaar in Veghel.