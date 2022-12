Naked Wolfe opent allereerste winkel in London

Luxe schoenenlabel Naked Wolfe, dat betekent staat om zijn ‘spice’-platform laarzen, opende zijn eerste winkel in London aan de New Bond Street.

De vestiging heeft een oranje kleur gekregen wat verwijst naar het kenmerk van het luxe schoenenlabel. In de winkel is de dames- en herencollectie van herfst-winter 2022 verkrijgbaar. Daarnaast worden ook de originele ‘hero footwear styles’ en exclusieve sneakers aangeboden.

Naked Wolfe is opgericht in 2017 door de gebroeders Mance. Zij richtten het sneakerlabel op als reactie op een volgens hen gebrek aan vertegenwoordiging van de jeugdcultuur en te hoge prijzen in de luxe schoenenindustrie. Naked Wolfe hanteert een ‘slow fashion’-strategie door ontwerpen en materialen over een periode van vier tot zes maanden te perfectioneren.

Image: Naked Wolfe

Sinds de lancering heeft Naked Wolfe meer dan 1.2 miljoen volgers op sociale media en wordt het schoenenlabel verkocht door luxe retailers zoals Selfridges, Harrods, Browns, Neiman Marcus en Saks. Daarnaast worden de sneakers ook door diverse beroemdheden gedragen zoals Billie Eilish, Hailey Bieber, Bella Hadid en Olivia Rodrigo.

Bronte Mance, mede-oprichter en creatief directeur bij Naked Wolfe, zei in een statement: “We zagen de kans om een nieuwe esthetiek te bieden aan schoenen die verschillen van de traditionele modehuizen.”

“Deze vestiging markeert een groot moment in de Naked Wolfe geschiedenis. We zijn enthousiast om deel te zijn van de meest iconische luxe winkelstraten ter wereld, ook nog eens vlak naast enkele van ‘s werelds toonaangevende designermerken.”

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited/COM en is vertaald en bewerkt door Sylvana Lijbaart.