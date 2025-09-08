Naron-pand in Breda wordt opgevuld met Girls Love Hey

Het gat dat lingeriezaak Naron achter heeft gelaten in de Bredase winkelstraat zal er niet lang meer zijn. De ondernemers achter de Bossche zaak Girls Love Hey zullen zich binnenkort vestigen in het pand, zo is te zien op de Instagram-pagina van laatstgenoemde.

Het zal de tweede winkel zijn voor Girls Love Hey. In de winkel in Den Bosch worden onder andere Loavies, Gina Tricot, Refined Department en Ydence verkocht.

De precieze openingsdatum van Girls Love Hey in Breda is nog niet bekend, maar op de Instagram-pagina is wel te zien dat er al druk geklust wordt in het pand.

Lingeriezaak Naron sloot enkele maanden geleden de deuren. Hoewel de fysieke zaak sloot, is het bedrijf wel overgenomen door branchegenoot Superbra. Alle klanten van Naron worden nu doorverwezen naar lingeriespecialist Superbra.