Nationaal Retaildebat: Ondernemers willen en verdienen stabiliteit

De aankomende verkiezingen op 29 oktober zorgde ervoor dat op maandagavond 6 oktober diverse politici, ondernemers en branchevertegenwoordigers aanwezig waren bij het Nationaal Retaildebat. Hoewel de politici het niet altijd met elkaar eens waren, zijn er wel genoeg punten die het waard zijn om mee te nemen.

Het debat werd georganiseerd door brancheorganisatie INretail en vond plaats in de recent vernieuwde zaak van Broekman aan de Elisabethstraat in Utrecht. Aanwezig waren Marco Esser (Groenlinks-PvdA), Jantine Zwinkels (CDA), Arend Kisteman (VVD) en Joost Sneller (D66). Helaas waren juist enkele van de partijen uit het demissionair kabinet er juist niet, terwijl ook hun stem op dit moment voor de verkiezingen belangrijk is. In totaal werden vier stellingen behandeld, maar door vragen uit het publiek en zijpaden kwamen er toch meer onderwerpen aan bod. Zo ging het over de regeldruk, een gelijk speelveld, de toekomst van de retail en werkgeverslasten.

Nationaal Retaildebat stipt regeldruk, gelijk speelveld, werkgeverslasten en de toekomst van de retail aan

Vanuit diverse ondernemersorganisaties wordt al jaren geroepen om de regeldruk te verlagen. Kisteman van VVD heeft hier een specifiek doel aan gehangen, om in het algemeen 500 regels weg te halen. Dat is een flink aantal en zo ver willen de andere aanwezige partijen niet gaan. Vanuit het CDA komt de opmerking dat de regels onder de loep gehouden moeten worden met de lange termijn in gedachten. “Geen zigzagbeleid meer, maar betrouwbaarheid, zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn.” Esser van Groenlinks-PvdA geeft aan dat sommige regels ook gewoon heel nuttig zijn en ondernemers beschermen. Regels die bestaan vanuit wantrouwen naar de mens toe, die ziet hij wel graag verdwijnen. Sneller van D66 sluit zich hierbij aan. Sneller benadrukt ook dat bij het invoeren van regels, maar ook bij bestaande regels, beter gekeken moet worden welke doorwerking ze werkelijk hebben zowel bij grote bedrijven, als bij kleine bedrijven.

Een stelling van het op zwart zetten van Aziatische platforms die regels overtreden in eerste instantie heel aantrekkelijk lijkt, verschillen ook hier de meningen. Zowel CDA als Groenlinks-PvdA zien hier heil in, maar Kisteman van VVD brengt de realistische noot dat deze Aziatische platforms moeilijk echt aan te pakken zijn en dat na het op zwart zetten hoogstwaarschijnlijk in een url een letter hebben veranderd en dus weer vrolijk verder kunnen.

Waar men het wel over eens is, is de stelling dat de retail beter gesteund moet worden bij het digitaliseren en het verduurzamen, zoals nu de industrie en landbouw al geholpen moeten worden. Zo wordt er gesproken over fiscale regelingen, hulploketten en vooral het makkelijk maken om steun te krijgen.

De avond wordt afgesloten met de stelling dat het belangrijker is om het minimumloon te laten stijgen dan de ondernemerskosten te verlagen. Een geanimeerde discussie volgt. Esser van Groenlinks-PvdA is sterk voor het verhogen van het minimumloon, D66 wil het minimumloon verhogen en de werkgeverslasten omlaag, CDA wil een balans van beide, terwijl VVD eerst de lasten wil verlagen zodat ondernemers zelf kunnen besluiten om de lonen te verhogen.

Het debat toont aan dat er bij elk heet hangijzer diverse zijden zijn. Ondernemers hebben op 29 oktober met hun stem de kracht om meer richting te geven aan de toekomst. Wat wel duidelijk is tijdens het debat, is dat zowel het publiek als de politici meer stabiliteit in de politiek willen. Zo wordt er gepleit te stemmen op partijen die willen samenwerken zodat er meer stappen gezet kunnen worden en bestuurlijk weer problemen aangepakt kunnen worden.

Later deze maand brengt INretail een stemwijzer uit waarbij alle belangrijke onderwerpen van de retail langs de partijprogramma’s worden gelegd.