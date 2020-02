National Geographic Apparel breidt uit in Europa: Benelux eerst aan de beurt

De mannen- en vrouwenkledinglijn van National Geographic wordt verder uitgerold over Europa. Na Duitsland is aankomend najaar de Benelux aan de beurt: vanaf het najaar van 2020 zijn de items van National Geographic Apparel te verkrijgen in Nederland, België en Luxemburg. Dat bevestigt Camille Vermue, oprichter en eigenaar van agentschap D-Lux Concept, tijdens een telefoongesprek met FashionUnited. D-Lux Concept zal National Geographic Apparel in de Benelux vertegenwoordigen.

Europese expansie voor National Geographic Apparel

De kledinglijn van de natuurorganisatie werd afgelopen najaar gelanceerd in Duitsland door Corem, de officiële licentiehouder van National Geographic. Daar wordt het in 23 verschillende steden verkocht, onder meer bij warenhuizen Breuninger, Engelhorn en Konen. In de Benelux moeten er komend jaar circa 35 verkooppunten komen. Volgens Vermue hebben zich al enkele retailers gemeld, waaronder Country House in Rotterdam, Van Dijk in Waalwijk en Wildenberg in Eindhoven.

Maar daar stopt de uitbreiding niet: eind 2020 zal National Geographic Apparel ook beschikbaar zijn in Zwitserland, Oostenrijk en Scandinavië. Volgens Vermue volgen het jaar daarop Italië, Spanje en Frankrijk. Vermue: “Er is ook al vraag vanuit Japan.”

National Geographic Apparel: de eerste collectie

De debuutcollectie van National Geographic Apparel, voor herfst/winter 2019/20, bestaat uit een serie weatherproof jassen in iconisch geel-zwart, blauw met camel en olijfgroen met oranje. Ook zijn er T-shirts en sweaters met National Geographic-logo en een gebreide muts en sjaal. De collectie wordt komend jaar verder uitgebreid.