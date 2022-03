Nederland krijgt eerste 'Week van de Stenen Winkel'

Van 9 tot en met 15 mei zal de eerste Nederlandse 'Week van de Stenen Winkel' plaatsvinden, zo is te lezen in een persbericht van de organisatoren. De week is een initiatief om lokale stenen winkels in het zonnetje te zetten en aandacht te creëren voor de waarde van deze winkels bij de consument.

Initiatiefnemer van de week is Marian Bekkers van Kooplust. “Na alle lockdowns en uitdagingen van de afgelopen jaren, ontstond begin dit jaar het idee iets bijzonders te doen om de kracht van lokale stenen winkels te vieren. Want achter die winkels schuilen stuk voor stuk hardwerkende ondernemers die willen bijdragen aan de lokale economie en de lokale leefbaarheid. Ondanks hun creativiteit en ondernemerschap in het vinden van manieren om klanten bij te staan tijdens de coronacrisis, worstelen velen van hen nog met de sporen die de afgelopen jaren hebben nagelaten. Ik hoop dat zij met dit initiatief weer een steuntje in de rug krijgen."

Winkels kunnen zich tot en met 17 april gratis aanmelden. Bij deelname ontvangt iedere winkel toegang tot een lesplatform met tips van 15 retailexperts waaronder Cor Molenaar, Marian Bekkers, Patrick Wessels, Mirjam Rees en Jeroen Roose.

In andere landen zijn er al alternatieven die overeenkomen met de 'Week van de Stenen Winkel'. Zo is er in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al 'Small Business Saturday' en wordt in België het 'Weekend van de Klant' georganiseerd.