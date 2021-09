Nederland telt nu twee keer zo veel hoedenzaken als vijf jaar geleden

Passend nieuws op Prinsjesdag: het aantal hoedenwinkels in Nederland is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel, opgevraagd door Nu.nl. In totaal zijn er nu 33 gespecialiseerde hoedenzaken in Nederland.

Volgens Claudia Straatmans, hoofdredacteur van Nouveau en hoedenexpert, zijn er meerdere oorzaken voor de toename in hoedenwinkels, zo zegt ze tegenover Nu.nl. Koningin Maxima zou de hoed de afgelopen jaren populairder hebben gemaakt, aldus Straatmans. “ Zij laat zien hoe gekleed het staat als je bij een outfit een hoed draagt.” Waar hoeden voorheen een wat ‘suf imago’ hadden, heeft Koningin Maxima daar een einde aan gemaakt, zegt de hoedenkenner. “Zij is het voorbeeld van hoe het ook kan.”

Daarnaast is er volgens Straatmans meer aandacht voor het hoedenambacht. “Het ambacht wordt steeds belangrijker. Mensen betalen daar ook graag voor.” En een kant-en-klare confectiehoed dan? “Confectie kan ook,” stelt de hoedenkenner, “maar dan moet je geluk hebben dat die hoed op en bij je hoofd past.”