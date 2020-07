Nederlanders besteedden 480 miljoen euro bij EU-webwinkels in eerste kwartaal 2020

In het eerste kwartaal van 2020 besteedden Nederlanders in totaal 480 miljoen euro bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie, zo meldt het CBS op basis van lopend onderzoek. Dat is een stijging van 18,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. De verkoopcijfers van Nederlandse webwinkels stegen in het eerste kwartaal sneller: met 20,2 procent.

In de omzet van Nederlandse webwinkels is een onderscheid te maken tussen ‘pure’ webwinkels en multichannelers. De omzet van de eerste categorie was in Q1 2020 18,8 procent hoger dan het jaar daarvoor, zo laat het CBS weten. Bij multichannelers was de online omzet 22,3 procent hoger.

Bovenstaande cijfers zijn voorlopig, zo benadrukt het CBS. Het statistiekbureau berekende de cijfers volgens een methode die nog in ontwikkeling is.

De bestedingen van Nederlanders bij Europese webwinkels vormen een klein aandeel van de totale consumptieve bestedingen. In 2018 was dat aandeel circa twee procent van de totale omzet van Nederlandse detailhandel.