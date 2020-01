Nederlanders grootste retourneerders, maar opvallend minder fashion retours

Nederlanders retouren van alle Europeanen de meeste pakketten, zo meldt pakketbezorger DPD naar aanleiding van onderzoek. Dertien procent van alle pakketten komt retour, zo blijkt. Gelukkig is er ook positief nieuws, het aantal fashion retours nam het afgelopen jaar met zeven procent af in Nederland.

Pakketten uit de categorie mode staan al jaren aan de top bij retours, zo meldt DPD in de E-shopper Barometer. In totaal werden bijna 25.000 consumenten uit 22 landen ondervraagd voor het onderzoek. In 2018 bestond 51 procent van alle Nederlandse retours uit mode items. In 2019 is dit percentage gedaald met 7 procent, maar voert met 44 procent van alle retours nog steeds de top aan. Schoenen worden daarentegen vaker teruggestuurd. Het aandeel van schoenen onder de retourpakketten nam in 2019 met 2 procent toe.

Zeven procent minder fashion retours in 2019

Nederlandse shoppers hechten waarde aan de optie van gratis retours. 29 procent van de Nederlandse consumenten uit het onderzoek geven aan dat gratis retouropties belangrijk is wanneer ze een aankoop overwegen. Zo’n 75 procent van de Nederlanders geeft aan dat ze een bestelling afbreken als ze erachter komen dat voor retours betaald moet worden.

Het Europese gemiddelde van retours is gestegen naar tien procent. Nederland voert de top van retourneerders aan, maar Duitsland, Ierland, Polen en Zwitserland zit Nederland op de hielen met een gemiddelde van 12 procent. Nederlanders geeft aan dat het makkelijk is om een pakket terug te sturen, 62 procent van de ondervraagde consumenten gaf dit aan. Dit is een stuk hoger dan het gemiddelde van 52 procent in Europa. Nederlanders maken eerder gebruik van een retourabel en de bezorger zoals PostNL, DPD, of DHL, die ook gebruikt wordt door het merk zelf. Hierdoor kunnen ze items gratis retourneren, aldus DPD.

Beeld: Unsplash