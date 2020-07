Nederlanders kopen voor 3,5 miljard euro over de grens

Nederlandse shoppers hebben 3,5 miljard euro online over de grens uitgegeven in 2019, zo meldt Cross-Border Commerce Europe in de jaarlijkse ranking. Nederland staat in de ranking op de zestiende, en dus tevens laatste plaats.

Cross-Border Commerce Europe onderzoekt jaarlijkse de zestien sterkste Europese landen met een focus op de cross-border prestaties vanuit zowel een consumentenperspectief als een zakelijke benadering, zo is te lezen in het rapport. De ranking wordt samengesteld aan de hand van vier parameters: online cross-border verkopen in Europa, cross-border online marktaandeel, cross-border consumentenvertrouwen en het percentage van cross-border webbezoekers.

Maar 15,1 procent van de online aankopen worden door Nederlanders over de grens gedaan. Dit wordt door Cross-Border Commerce Europe verklaart door de sterke Nederlandse webshops die een gevestigde waarde zijn in het landschap. Hierbij noemt de ranking Wehkamp, Bol.com, Coolblue en Albert Heijn. Wanneer Nederlanders aankopen over de grens doen, is Zalando de favoriet.

Nederland laatste in Cross-Border Commerce Europe ranking

De grootste zorgen bij consumenten als het aankomt op online shoppen bij webshops over de grens zijn de levertijden, verkeerd geleverde goederen, beschadigde goederen en het retourbeleid.

Duitsland wordt in de ranking van Cross-Border Commerce Europe aangemerkt als leider met de beste cross-border webshops en marketplaces. Dit heeft het land te danken aan e-commerce giganten zoals Zalando en Adidas. Duitsland heeft 116 cross-border webwinkels die in de Top 500 EU Cross-Border Retail ranking staan. “Duitsland is daarom toonaangevend omdat het de meeste cross-border webwinkels produceert,” aldus het rapport.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited