Nederlanders tijdens decemberstress: helft shopt bij lokale ondernemer door sociale media

De feestdagen komen dichterbij. Om cadeau-inspiratie op te doen voor de feestdagen gebruikt één op de drie Nederlanders social media apps zoals Instagram en Facebook, dat blijkt uit onderzoek van YouGov in opdracht van techbedrijf Meta.

De helft van de Nederlanders winkelt bewust bij kleinere, lokale ondernemers voor de feestdagen, blijkt uit het onderzoek. Creatieve ondernemers bereiken via sociale media de juiste doelgroep en een publiek over de hele wereld, zo staat in het persbericht.

Consumenten staan ervoor open om nieuwe producten te ontdekken en geïnspireerd te worden door onder andere sociale media. Zo’n 42 procent van de Nederlanders geeft namelijk aan het lastig te vinden om een cadeau te vinden voor familie en vrienden, zo is te lezen. 56 procent zegt online actief te zoeken naar geschikte cadeaus voor onder de kerstboom.