Nederlanders verwachten corona spaargeld niet massaal uit te geven

Tijdens de coronacrisis heeft een deel van de huishoudens extra gespaard, maar dit spaargeld blijft naar verwachting nog even op de rekening staan, zo blijkt uit rondvraag van de Nederlandsche Bank. Huishoudens willen slechts 14 procent van de besparingen gebruiken voor consumptie.

Waar in eerste instantie verwacht werd dat consumenten een inhaalslag zouden maken wanneer het weer kon, tempert het onderzoek van DNB deze verwachting. Gemiddeld zijn huishoudens dus van plan 14 procent van de extra besparingen te gebruiken voor consumptieve doeleinden. De bank geeft aan dat een mogelijke verklaring is dat het lastiger is om gemiste consumptie van diensten in te halen dan van goederen.

Wanneer er geld uit wordt gegeven, dan willen de huishoudens het meeste geld uitgeven aan duurzame goederen (36 procent) zoals kleding, elektronische apparaten en auto’s. Een kwart van het uit te geven spaargeld willen huishoudens besteden aan vakanties en daarna volgen horeca met 14 procent en cultuur & recreatie met 11 procent.

De meeste besparingen uit de coronaperiode blijven naar verwachting op de rekening staan. Daarna volgen investeringen in woningen met 18 procent. Daarna plannen huishoudens het aflossen van schulden, beleggen in financiële producten en schenkingen.

DNB meldt dat de coronabesparingen vaak gedwongen besparingen waren. Allereerst daalde de consumptieve bestedingen, maar werd er ook uit voorzorg gespaard vanwege de toegenomen economische onzekerheid. Door de steunpakketten van de overheid bleef het inkomensverlies voor huishoudens beperkt, terwijl er door de contactbeperkende maatregelen veel minder mogelijkheden waren om te consumeren. Wel schrijft DNB de kanttekening dat de coronabesparingen geconcentreerd zijn bij een beperkte groep.