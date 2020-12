Nederlanders willen het liefst zelf uiterlijke bezorgdatum bepalen

Hoe druk het ook is bij pakketbezorgers, 70 procent van de Nederlandse consumenten verwacht dat pakketten op het beloofde tijdstip worden bezorgd. Dit blijkt uit een onderzoek van Descartes onder 400 Nederlandse consumenten.

Helemaal ideaal vindt 91 procent van de ondervraagden het als ze zelf de uiterlijke bezorgdatum van een bestelling kunnen aangeven. De behoefte hiervoor ligt bij de oudere consumenten wat hoger dan bij jonge online shoppers. 80 procent van de ondervraagden vindt het niet erg langer te wachten op een bestelling, mits ze hierover geïnformeerd worden. Wanneer webshops beloften over de levertijd of voorraad niet nakomen, shopt 61 procent van de consumenten niet nog eens bij de desbetreffende webwinkel.

“Als consumenten bij een bestelling de uiterlijke bezorgdatum aangeven, kunnen webwinkeliers en koeriersdiensten efficiënter plannen. Bijvoorbeeld door meerdere pakketten voor één adres of zelfs voor één straat op dezelfde dag te bezorgen, in plaats van dat de bezorger meerdere keren in de week langskomt,” aldus Albert van Roekel, director solutions consultancy EMEA bij Descartes, in het persbericht. “Zo kunnen webwinkels en postbezorgers de drukte beter aan én ontvangen alle consumenten hun pakket op tijd.”