Nederlands damesmodemerk Freebird start met eigen shop-in-shop concept

Het Nederlandse damesmodemerk Freebird rolt dit jaar een shop-in-shop concept uit in Nederland, zo maakt het modemerk bekend in een persbericht. In de toekomst zal het concept mogelijk ook uitrollen naar België, Duitsland en Frankrijk.

De shop-in-shops zijn gekenmerkt door ronde, vrouwelijke vormen, zo is te lezen. De hoofdkleur van het concept is poederroze en is gebruikt voor alle meubels in combinatie met een afwerking van messing. Daarnaast bevat het concept een led-logo in felroze en komen alle kleuren van het interieur samen in een 'degradé spiegel'.

Het doel van het shop-in-shop concept is om de merkbeleving uit te breiden en de klantbeleving te verbeteren.

Freebird staat bekend om haar ‘bold, bright en feminine designs voor ieder moment’.