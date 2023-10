Nederlands mannenmodemerk Aurélien opent eerste monobrandstore

Mannenmodemerk Aurélien is neergestreken in Amsterdam. Het Nederlandse merk heeft daar de eerste eigen monobrandstore geopend, zo blijkt uit een persbericht.

De winkel reflecteert, naar eigen zeggen, ‘de toewijding van het merk aan vakmanschap en biedt klanten de mogelijkheid om een mix van traditionele elegantie en hedendaags design te ontdekken’. Wat betreft het interieur is ervoor gekozen om lichte kleuren te gebruiken zodat de kleuren van het assortiment benadrukt worden. Naast de reguliere winkelruimte is er ook plek voor een café en is er plek voor VIP-klanten.

Aurélien meldt in het bericht dat de wens om meer fysieke winkels er zeker is. Zo kijkt het naar diverse kernmarkten van het merk. Aurélien is onder andere actief in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, de Verenigde Arabische Emiraten en Duitsland.

De winkel van Aurélien. Credits: Aurélien

