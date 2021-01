Nederlands merk Anna + Nina opent winkel in Brits warenhuis Selfridges

Anna + Nina maakt verdere stappen op het internationale podium. Het Nederlandse lifestyle merk opent namelijk een pop-up store in het Britse warenhuis Selfridges, zo meldt het merk tegen FashionUnited.

Per half februari opent de pop-up in Selfridges aan Oxford Street in Londen. Na de pop-up, die loopt tot en met mei 2021, zal het merk permanent worden opgenomen in het warenhuis. De shop zal herkenbaar zijn aan de achtermuur met een geïllustreerd Amsterdams stadstafereel. Anna + Nina zal de home-collectie, sieradenlijn en vintage sieraden verkopen bij Selfridges.

Anna + Nina werd in 2012 opgericht als sieradenmerk maar is inmiddels uitgebreid met kleding en interieur. Het merk heeft drie eigen winkels en de collectie is verkrijgbaar bij ruim 150 verkooppunten.