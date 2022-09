'Nederlands merk Labfresh opent winkel in Kopenhagen'

Nederlands modemerk Labfresh gaat uitbreiden. In november opent het merk een winkel in Kopenhagen, aldus Retailtrends. Uitbreiding in Nederland staat ook op de planning.

Begin vorig jaar opende Labfresh een eerste eigen winkel in Amsterdam. Het merk is neergestreken op de Van Baerlestraat. Het merk wil volgens Retailtrends nog twee à drie winkels in Nederland openen, waaronder in Rotterdam en Maastricht. Voor Kopenhagen is gekozen omdat Denemarken het thuisland is van medeoprichter Kasper Brandi Petersen.

Labfresh staat bekend om de geur- en vuilfafstotende kleding. Alles begon ooit met een wit overhemd, maar inmiddels heeft het merk al verschillende andere kledingstukken in het assortiment.