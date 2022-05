Nederlands merk Pinned by K opent eerste winkel

Nederlands modemerk Pinned by K maakt de stap naar de retail. Het bedrijf opent dit weekend de allereerste fysieke winkel en opent haar deuren in Den Bosch, zo meldt het bedrijf aan FashionUnited.

Het merk begon in 2015 als een accessoirelabel. Inmiddels heeft het bedrijf een volwaardige kledingcollectie en verkoopt deze aan meer dan 3.000 boetieks wereldwijd. De collectie van het merk richt zich op ‘trendy items, prints en kleuren’, aldus het bedrijf. Pinned by K heeft inmiddels 16 mensen in dienst.

Pinned by K strijkt neer aan de Ridderstraat in Den Bosch. De eerste winkel is vlakbij het hoofdkantoor van het bedrijf, dat namelijk in Schijndel is gevestigd.

Beeld via Pinned by K

Beeld via Pinned by K

Beeld via Pinned by K