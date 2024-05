Nederlands merk Wahts opent winkel met nieuw concept

Modemerk Wahts verhuist. Het merk laat de winkel in de Gerard Doustraat in Amsterdam achter zich en opent de deuren aan de Cornelis Schuytstraat. Op deze nieuwe locatie introduceert het merk ook meteen een geheel nieuw winkelconcept.

Wahts meldt dat het concept ‘de unieke tech x luxury uitstraling van Wahts weerpiegelt’. Er is gekozen door een strak en eigentijds design uitgevoerd in natuurlijke materialen. Zo worden roestvrijstaal en spiegels afgewisseld door Frans eikenhout en suède. Wahts geeft dan ook aan dat in het concept gemaakt door architectenbureau Framework Studio stijl en comfort samenkomen.

Wahts (de afkorting voor ‘We are here to stay’) richt zich op producten die lang meegaan. Zo presenteert het items die in hun ontwerp tijdloos en duurzaam zijn, die niet functionaliteit en esthetiek uit het oog verliezen. De doelgroep van het merk is ‘de moderne man waaronder moderne ondernemers, atleten en creatievelingen, waarbij business, fashion en comfort naadloos samengaan’.

Bekijk hieronder de eerste beelden van de winkel aan de Cornelis Schuytstraat. Tekst loopt verder na de afbeeldingen.

De nieuwe winkel van Wahts aan de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam. Credits: Wahts

De nieuwe Wahts winkel. Credits: Wahts

De pui van Wahts aan de Cornelis Schuytstraat. Credits: Wahts.

Wahts stapt met winkelconcept af wit met zwart en kiest voor warme natuurlijke materialen

Wahts opende in 2019 de eerste eigen winkel aan de Gerard Doustraat in Amsterdam. In dat concept werd gekozen voor witte muren met zwarte stalen accenten. Dit concept werd later ook doorgevoerd in een pop-up winkel in Antwerpen. Bekijk hieronder de verschillen met het interactieve beeld. Versleep de cursor van links naar rechts.

De interactieve beelden vindt u hieronder.

De pui van Wahts heeft ook een andere uitstraling gekregen.