Nederlands merk XPLCT Studios opent eerste winkel

XPLCT Studios strijkt neer in de Kalverstraat, zo blijkt uit een Instagram-post van een van de oprichters. De winkel gaat dit weekend open.

“Van verkopen uit de kofferbak naar een winkel in de Kalverstraat. Over precies drie dagen gaan wij open en wij kunnen niet wachten om de store te laten zien aan je,” aldus Shaquille Gunther, een van de oprichter van het merk, in de Instagram post.

Het merk is opgericht in 2014 door Shaquille Gunther en Garezi Septara. XPLCT Studios is een mix tussen luxe kleding en streetwear, aldus de website van het label. Het merk is onder andere populair bij artiesten en atleten zoals Sevn, Alias, Josylvio, Boef, Lil Kleine, Hakim Ziyech en Arturo Vidal. XPLCT Studios behaalde al eerder de media vanwege de lancering van de gumshoe - een schoen met zolen gemaakt van gebruikte kauwgom.