Nederlands merk Yaya opent eerste winkel in China

Beeld: Yaya

“Ongelofelijk voor ons, maar waar. Vandaag hebben we onze eerste winkel in China geopend, in het Hankyu-warenhuis in Ningbo.” Dat schrijft Patrick Draijer, eigenaar van het Nederlandse merk Yaya, op LinkedIn.

De afgelopen tijd bouwde het team van Yaya aan een eigen concept store in het warenhuis. De ontwikkeling werd ‘gemanaged op afstand door ons Nederlandse team, maar was onmogelijk geweest zonder de steun van onze Chinese staf,’ aldus Draijer. Yaya zal in de concept store worden verkocht onder de noemer ‘Ja Amsterdam’. De naam Yaya kon in China niet worden geregistreerd, zo schrijft de eigenaar.

Yaya bestaat in zijn huidige vorm sinds 2012. Het merk maakt elegante en vrouwelijke dameskleding in overwegend zachte kleuren. Volgens Draijer zijn alle producten in de concept store in Ningbo ‘aangepast aan een Chinese fit’. In totaal heeft het merk zo’n 2500 verkooppunten wereldwijd, waarvan 25 eigen winkels verspreid over vijf Europese landen.