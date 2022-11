Nederlands schoenenmerk Nubikk opent eerste winkel in Duitsland

Nederlands schoenenmerk Nubikk opent in december een eerste flagship store in Duitsland, zo blijkt uit een LinkedIn post en een vacature die het merk gisteren publiceerde.

Hoewel er nog geen officieel persbericht uitgestuurd is, staat er in de LinkedIn post: “In december openen we een gloednieuwe flagshipstore aan de Brienner Strasse 9, een van de meest exclusieve winkelgebieden in München.”

De eerste Nubikk winkel opende in 2019 in Amsterdam. Vorig jaar opende het merk hun eerste internationale winkel in Antwerpen. CEO en oprichter Daan Baeten gaf toen al aan dat ook in Duitsland gekeken werd naar winkelpanden.

“Ik geloof heel erg in de combinatie van wholesale, eigen winkels en een sterke webshop. Ik denk nog steeds als je in bepaalde steden een winkel hebt, het fantastische marketing is voor je merk. Mensen kunnen je hele collectie zien, de volledige experience ervaren. Het is een enorme trekker voor het merk en het bijt niet om een eigen winkel naast wholesalepartners te hebben in één stad. Het maakt het merk sterker”, zo legde Baeten destijds uit.