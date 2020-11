Nederlands schoenenmerk Via Vai opent eigen brandstore

Schoenenmerk Via Vai maakt de stap naar fysieke retail. Het Nederlandse merk gaat voor het eerst een eigen winkel openen, zo meldt het in een persbericht. De opening laat nog even op zich wachten: de brandstore gaat pas in maart 2021 open.

Via Vai trekt met de eerste fysieke winkel van het merk naar de 9 Straatjes in Amsterdam. Hier vestigt het merk zich in de Hartenstraat. Via Vai zal gelijktijdig met de opening van de winkel ook een nieuw logo presenteren, zo is te lezen in het persbericht. Op de website van het merk is te lezen dat een eigen winkel al zo’n 5 tot 6 jaar de droom is van de oprichters van het merk. “Wij geloven dat we er als team nu klaar voor zijn om de volgende stap te kunnen zetten. De merkbeleving en bekendheid zijn op het juiste punt om die extra lading eraan te geven,” zo is op de website te lezen. De winkel wordt ‘minimalistisch, clean en warm’.

Via Vai omschrijft zich als het schoenenmerk voor ‘goalgetters met een eigen stijl’. Het merk bestaat al ruim 25 jaar en heeft inmiddels 600 verkooppunten in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Noorwegen, Zweden en Denemarken.