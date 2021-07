Nederlands schoenenmerk Wolky lanceert Vlaamse webshop

Wolky gaat de grens online over. Het Nederlandse schoenenmerk lanceert namelijk een Vlaamse webshop, zo blijkt uit een persbericht.

Wolky streeft ernaar met de nieuwe webshop zoveel mogelijk informatie en een ruime keuze aan schoenen aan te bieden. Het bedrijf zet met de webshop maximaal in op klantenservice en nabijheid, aldus het persbericht. Zo kunnen klanten via een Whatsapp-lijn vragen stellen, is verzenden en retourneren gratis en kunnen klanten met Klarna betalen.

Wolky, opgericht in 1982, richt zich op het ontwerpen van ‘de meest comfortabele schoenen en zorgt ervoor dat iedereen op modieuze wolkjes loopt’.