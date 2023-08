Nederlandse economie krimpt 0,3 procent terwijl economie in buurlanden groeit

De Nederlandse economie krimpt met 0,3 procent in het tweede kwartaal van 2023. Dat is opvallend, omdat onze buurlanden, zoals Frankrijk en België, hun economie weet te groeien, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de Nederlandse economie ook al met 0,4 procent. Dat maakt dat we officieel in een recessie zitten. Volgens CBS-hoofdeconoom, Peter Hein van Mulligen, is het niet direct een klassieke recessie, meldt hij aan de NOS. “Het aantal faillissementen is nog steeds laag en ook op de arbeidsmarkt is nog niks te merken van stagnatie. Er zijn nog steeds meer vacatures dan werklozen, de arbeidsmarkt is onverminderd krap.”

Een van de redenen waarom de economie kromp, was omdat consumenten minder geld uitgaven. Dat is geen verrassing. Na corona groeide de economie ‘extra hard’ doordat men weer geld uit kon geven aan vakanties, dagjes uit, winkelen etc. Daar komt nu een einde aan. Van Mulligen spreekt van een grote inhaalvraag. “Die is nu een beetje achter de rug. De spullen zijn gekocht, de vakanties geboekt en dan komt een moment dat het wat terugvalt en dat is nu het geval”, aldus de hoofdeconoom bij het CBS tegen de NOS.