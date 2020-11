Nederlandse ontwerper Jan Taminiau opent winkel in Shanghai

Jan Taminiau zet voet in Shanghai. De Nederlandse ontwerper heeft een winkel geopend in de Chinese stad. Het is de derde winkel wereldwijd voor Taminiau.

Taminiau maakt het nieuws via Instagram bekend. Op het social media platform liet hij de afgelopen tijd al kleine sneak peeks zien van de winkel, maar nu is de brandstore ook werkelijk geopend. “China, een droom die uitkomt,” aldus de ontwerper op de Instagram-pagina.

“We zijn verheugd om de Jan Taminiau Shanghai Store te onthullen. Het nieuwe thuis voor de creatieve en artistieke taal van Jan Taminiau. Een ruimte vol met energie die onze klanten uitnodigt te experimenteren en het erfgoed, de artistieke ziel en creatieve vrijheid van het merk te ontdekken.”

Taminiau heeft op dit moment een winkel en zijn atelier in Baambrugge en een winkel in Madrid.