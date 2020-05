Nederlandse opticiens heropenen, personeel draagt mondkapjes en handschoenen

De Nederlandse optiekketens Pearle, EyeWish en Hans Anders zijn sinds vandaag weer open. Dat is te lezen op de websites van de opticiens. Wel worden in de winkels strikte veiligheidsmaatregelen gehandhaafd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Aan bezoekers van EyeWish en Pearle wordt gevraagd alleen te komen voor specifieke vragen, oogmetingen, afstellen of reparaties, of het ophalen van artikelen. Ook wordt hen geadviseerd een eigen mondkapje mee te nemen. In de winkels wordt op 1,5 meter afstand gewerkt. Als het personeel voor oogmetingen dichterbij moet komen draagt het een mondkapje, handschoenen en een beschermende bril, en wordt er gebruik gemaakt van tussenschermen. Apparatuur en stoelen worden na iedere oogmeting gedesinfecteerd.

Bij Hans Anders zijn vergelijkbare maatregelen van kracht, zo is te lezen in een e-mail van het bedrijf aan klanten. De opticien en audicien meet tijdelijk geen contactlenzen of gehoordopjes aan, omdat het niet mogelijk is om dat binnen de richtlijnen van het RIVM te doen.

De opticiens sloten aanvankelijk de deuren als gevolg van de coronamaatregelen. Een tijd lang konden geen oogmetingen worden verricht. Wel konden klanten op afspraak bij de opticiens terecht voor reparaties en om lenzen of lenzenvloeistof op te halen.