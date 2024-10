Nederlandse Paprika-winkels en webshop tijdelijk gesloten

De Nederlandse winkels en de webshop van modemerk Paprika zijn tijdelijk gesloten. Dat meldt de Belgische modeketen op haar website. Het gaat om een tijdelijke sluiting.

Paprika informeert haar klanten op de webshop met een korte mededeling: “Onze winkels en onze online winkel zijn tijdelijk gesloten. We houden u op de hoogte zodra we weer kunnen openen.” Dit geldt enkel voor de Nederlandse winkels en de webshop. In België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg blijven de deuren open.

Eerder deze maand werd 70 procent van de activiteiten van Cassis Paprika overgenomen door het Luxemburgse bedrijf Futura Capital Fund, nadat de Belgische modegroep een stil faillissement aanvroeg. Het betekent dat in totaal 89 winkels, waarvan 37 winkels in België, 21 in Nederland, 14 winkels in Frankrijk, 12 in Duitsland en 5 in Luxemburg de deuren openhouden. Het overige winkelbestand, zo’n 30 procent, gaat dicht. Dit treft in ieder geval 23 winkels in België en 4 winkels in Nederland. De tijdelijke sluiting van alle Nederlandse winkels kan samenhangen met de nieuwe plannen van de nieuwe eigenaar.