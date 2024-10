Nederlandse Paprika-winkels weer open, maar webshop blijft dicht

De Nederlandse Paprika-winkels lijken weer opnieuw te zijn geopend. Op de website van de Belgische modeketen is te lezen dat consumenten weer bij de fysieke winkels terecht kunnen. De Nederlandse webwinkel blijft vooralsnog gesloten.

Paprika informeerde haar klanten vorige week via de website dat de fysieke winkels en de webshop tijdelijk zijn gesloten. Dit staat in verband met de overname door het Luxemburgse bedrijf Futura Capital Fund. Wegens de wijziging van juridische entiteit blijft de webshop nog even gesloten, maar zijn de fysieke winkels inmiddels weer open.

Eerder deze maand werd bekend dat 70 procent van de activiteiten van Cassis Paprika zijn overgenomen door Futura Capital Fund, nadat de Belgische modegroep een stil faillissement aanvroeg. Het betekent dat in totaal 89 winkels, waarvan 27 in België, 21 in Nederland, 14 in Frankrijk, 12 in Duitsland en 5 in Luxemburg open blijven. Het overige winkelbestand, zo’n 30 procent, is gesloten. Dit treft in ieder geval 23 winkels in België en 4 winkels in Nederland.